Kreispolizeibehörde Viersen / Brüggen: Unbekannte stehlen ...

Brüggen: Unbekannte stehlen silbernen Mini Cooper

Brüggen - Am Sonntag, in der Zeit zwischen 14.00 und ca. 18.50 Uhr, stahlen Unbekannte auf dem Schotterparkplatz auf dem Westring gegenüber der Burggemeindehalle in Brüggen einen silbernen Mini COOPER mit niederländischem Kennzeichen. Die Sitze des Autos waren mit braunem Leder ausgestattet. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Viersen unter der Nummer 02162/377-0. /wg (494)

