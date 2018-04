Kreispolizeibehörde Viersen / Diebstahl aus einem Gartenschuppen

Diebstahl aus einem Gartenschuppen

In der Zeit von Samstag 23:30 Uhr bis Sonntag 10:15 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch ein unverschlossenes Gartentor auf ein Grundstück auf der Robert-Koch-Str. in Viersen und entwendeten aus einem unverschlossenen Gartenhaus einige Elektrowerkzeuge. Hinweise auf den oder die Täter, bzw. verdächtige Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0.

