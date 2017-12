Kreispolizeibehörde Viersen / Drei Tageswohnungseinbrüche in ...

Drei Tageswohnungseinbrüche in Einfamilienhäuser

Kempen-St.Hubert - Am zweiten Weihnachtstag wurden gleich drei Einfamilienhäuser in Kempen-St.Hubert von Einbrechern heimgesucht. Zwischen 11.30 Uhr und 19.00 Uhr hebelten sie das Küchenfenster auf der Rückseite eines Hauses auf der Straße An der Furth auf. Zwischen 17.20 Uhr und 19.00 Uhr wurde an einem Nachbarhaus die Terrassentüre auf unbekannte Weise geöffnet. In der Zeit von 17.15 Uhr bis 19.00 Uhr wurde das Küchenfenster eines Hauses auf der Straße Stadtfeld auf unbekannte Weise geöffnet. In allen drei Objekten wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und eine Play Station 4 gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1781)

