Kreispolizeibehörde Viersen / Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Schwalmtal - Am heutigen Mittwoch gegen 15.05 Uhr befuhr ein 72-jähriger aus Waldniel die Amerner Straße aus Dülkener Straße in Richtung Nordtangente. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß in einem Kurvenbereich mit dem PKW einer entgegen kommenden 59-jährigen aus Münster zusammen. Beide Fahrer verletzten sich leicht, ebenso die Beifahrerin der 59-jährigen, eine 68-jährige aus Waldniel. Alle Personen konnten jedoch nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Beide Fahrzeuge dürften im Gegensatz dazu als "schwerverletzt" -sprich nicht mehr fahrbereit- bezeichnet werden. 033046-18/0

