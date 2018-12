Kreispolizeibehörde Viersen / Einbrecher entkamen mit Bargeld ...

Einbrecher entkamen mit Bargeld und Schmuck

Willich-Neersen - Die Einbrecher kamen in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr, während die Hausbewohner am 07.12.2018 in dieser Zeit ihr Haus verlassen hatten. Unbekannte brachen ein Fenster des Gäste-WC auf, nachdem die Terrassentür zu viel Gegenwehr geleistet hatte. Im Haus wurden zahlreiche Räume und Behältnisse durchwühlt, mit Schmuck und Bargeld der Hausbewohner entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo unter der Nummer 02162/377-0

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Volker Fleißgarten Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de