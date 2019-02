Kreispolizeibehörde Viersen / Einbrecher hatten es auf Uhren ...

Einbrecher hatten es auf Uhren und Schmuck abgesehen

Viersen-Süchteln - Während die Hausbewohner beim Sport waren, nutzten Einbrecher die Gelegenheit und drangen in ein Mehrfamilienhaus auf der Rheinstraße in Viersen-Süchteln ein. Nachdem sie die Scheibe einer Balkontür eingeworfen hatten, gelangten der oder die Täter in eine Wohnung im Erdgeschoss. Nach Durchsuchung diverser Behältnisse fehlten den Bewohnern Uhren und Schmuckstücke. Hinweise nimmt die Kripo in Viersen unter 02162/377-0 entgegen.

