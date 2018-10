Kreispolizeibehörde Viersen / Einbrecher hebeln Fenster auf

Einbrecher hebeln Fenster auf

Grefrath - Unbekannte Einbrecher hebelten, an einem Haus in Grefrath, ein Fenster auf. In der Zeit von Freitag, 05.10.2018, 19.45 Uhr, bis Samstag, 06.10.2018, 03.45 Uhr, gelangten die Täter so in das Haus. Dort wurde alles durchwühlt und Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Kripo unter 02162/3770 entgegen.

