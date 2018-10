Kreispolizeibehörde Viersen / Einbrecher kamen durch das ...

Einbrecher kamen durch das Küchenfenster

Nettetal-Lobberich: - Zwischen 18:45 und 21:20 Uhr nutzten am Freitag, 05.10.2018 unbekannte Einbrecher die Abwesenheit der Hausherren auf der Straße Oberes Heidenfeld in Lobberich und brachen ein Küchenfenster auf. Durch das geöffnete Fenster gelangten sie in das Wohnhaus und durchwühlten diverse Schränke und Behältnisse. Mit darin aufgefundenem Schmuck machten sie sich unerkannt aus dem Staub, hinterließen jedoch Spuren im Hause, die durch den Erkennungsdienst gesichert werden konnten. Hinweise nimmt die Kripo unter 02162/3770 entgegen.

