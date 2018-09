Kreispolizeibehörde Viersen / Einbrecher offenbar überrascht

Einbrecher offenbar überrascht

Niederkrüchten-Elmpt - Ein nach Hause kommender Hausbewohner überraschte offenbar eine Gruppe von Einbrechern, die am 28.09.18 gegen 17:45 Uhr versuchten in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses, auf der Hauptstraße in Elmpt einzubrechen. Sie hatten bereits die Haupteingangstür aufgehebelt und versucht die eigentliche Wohnungstür aufzuhebeln. Die Personen werden wie folgt beschreiben: eine ganz in weiß gekleidete männliche Person die offensichtlich "Schmiere" stand, eine kräftige ca. 50 Jahre alte Frau, zwei ca. 18-20 Jahre alte Männer, alle schwarz gekleidet, einer der Männer trug schwarze Handschuhe. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

