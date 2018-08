Kreispolizeibehörde Viersen / Einbrecher wird überrascht

Einbrecher wird überrascht

Kempen - Am Freitag, den 24.08.2018, 22:20 Uhr drang eine unbekannte Person in eine Wohnung, auf der Briandstraße, in Kempen ein. Die Bewohnerin der Wohnung überraschte den Eindringling, der ohne Beute flüchtete. Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei unter der Nummer 02162/377-0.

