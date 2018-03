Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Bäckerei

Einbruch in Bäckerei

Viersen - In der Zeit von Samstag 15.00 Uhr bis Sonntag 00.50 Uhr wurde eine Bäckerei auf der Schiefbahner Straße in Viersen von Einbrechern heimgesucht. Nachdem sie im rückwärtigen Bereich ein Plexiglaselement des Rolltores herausgebrochen hatten, durchsuchten sie in den Räumlichkeiten diverse Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei kleine Tresore mit derzeit unbekanntem Inhalt gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (348)

