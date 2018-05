Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in ein Einfamilienhaus

Einbruch in ein Einfamilienhaus

St. Tönis - In der Zeit zwischen dem 25.05.2018 17:00 Uhr und dem 27.05.2018 08:45 Uhr wurde auf der Straße Biwak in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Haus, dessen Bewohner im Tatzeitraum nicht zu Hause waren. Zuvor wurde noch ein Bewegungsmelder außer Funktion gesetzt. Es wurden zahlreiche Behältnisse und Schränke durchwühlt, über Art und Umfang der Beute konnte noch keine Angabe gemacht werden. Unerkannt entkamen die Täter vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/3770 entgegen.

