Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in ein Einfamilienhaus ...

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Süchteln

Viersen-Süchteln - Am Abend des 07.12.2018 nutzten Einbrecher in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 21:45 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner für einen ungebetenen Besuch. Durch das Aufhebeln einer Gartentür gelangten die unbekannten in das Haus und durchwühlten Behältnisse in mehreren Räumen. Ob sie dabei Beute machen konnten, ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Verdächtige Beobachtungen können an die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 gemeldet werden.

