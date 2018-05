Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in eine Lagerhalle. ...

Einbruch in eine Lagerhalle. Diebe hatten auf Kupfer abgesehen.

Viersen - 180528 Einbruch in eine Lagerhalle in Viersen In der Zeit zwischen dem 24.05.2018 19:00 Uhr und dem 28.05.2019 19:00 Uhr wurde in der Rektoratstr. eine Lagerhalle aufgebrochen. In der Halle hatten es der oder die Einbrecher auf Kupferrohre abgesehen, die von der Wand abgetrennt wurden. Immer wieder kommt es im Kreisgebiet in Firmen und Privathäusern zu Metalldiebstählen, insbesondere Kupfer steht bei den Dieben hoch im Kurs. Melden Sie verdächtige Beobachtungen der Polizei unter 02162/377-0

