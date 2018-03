Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Grefrath-Vinkrath - Am 03.03. 2018 zwischen 16:50 und 21:40 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zutritt in ein Einfamilienhaus in Vinkrath auf dem Tetendonk., öffneten dort verschiedene Schränke und Schubladen und entwendete u.a. Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0

