Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen - In der Zeit von Freitag, 23.03.2018, 10.00 Uhr, bis Donnerstag, 29.03.2019, 17.20 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe der rückwärtig gelegenen Terrassentür eines Einfamilienhauses auf dem Asternweg ein. Hierdurch gelangten die Einbrecher ins Haus und durchsuchten dort sämtliche Behältnisse. Über die Beute kann noch keine Angabe gemacht werden. Hinweise auf tatverdächtige Personen bitte an die Kripo in Viersen unter der zentralen Rufnummer 02162/377-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Udo Breuer Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162/377-1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de