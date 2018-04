Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen - In der Zeit von Samstag 20.00 Uhr bis Sonntag 12.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Landwehrstraße in Viersen ein. Auf bislang unbekannte Weise gelangten sie in das Haus, das aktuell umgebaut wird, und entwendeten Elektrowerkzeug. Außerdem versuchten sie eine Kupferleitung herauszureißen und zu stehlen. Dabei wurde sie beschädigt und es trat Gas aus. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Gefahr, die durch das austretende Gas entstand, wurde durch die Feuerwehr und die NEW gebannt. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. /UR (488)

