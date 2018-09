Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Breyell - Am 22.09.2018, zwischen 18:50 Uhr und 21:50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus auf der Lotzstraße in Nettetal-Breyell. Dazu hebelten sie ein Kellerfenster auf der rückwärtigen Seite auf. Ob außer einem Mobiltelefon noch weitere Wertgegenstände entwendet wurden, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Hinweise über verdächtige Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei Viersen unter der Telefonnummer 02162-377-0. /Ma

