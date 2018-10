Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst-Vorst - In der Zeit von Samstag 17.00 Uhr bis Sonntag 10.00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster des Gäste WC eines Einfamilienhauses auf der Straße Stiller Winkel in Tönisvorst-Vorst auf. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1381)

