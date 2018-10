Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen-St- Hubert - In der Zeit von Samstag 14:00 Uhr bis Sonntag 12:30 Uhr hebelten der oder die Täter auf der Straße Bartzweg in St. Hubert ein im ersten Stock liegendes Fenster des Badezimmers eines Einfamilienhauses auf und gelangten über diesen Weg ins Haus. Im Haus wurde zumindest im Bereich des Schlafzimmers nach Tatbeute gesucht, die mögliche Beute steht noch nicht fest, da der Wohnungsinhaber nicht anwesend war. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten.

