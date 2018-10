Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen-Dülken - Unbekannte verschafften sich am 20.10.2018 zwischen 18:45 und 22:45 Uhr, während der Abwesenheit der Bewohner, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Franz-Hellner-Straße in Viersen-Dülken. Vermutlich versuchten sie zunächst erfolglos die Terrassentür aufzuhebeln und machten sich anschließend an einem Kellerfenster zu schaffen. Durch dieses gelangten die Täter ins Haus und konnten mehrere hochwertige Uhren sowie zwei Fahrzeugschlüssel entwenden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. / Ma (1443)

