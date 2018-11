Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen-Süchteln - Am gestrigen Samstag, d. 17.11. , gegen 22.10 Uhr meldete sich ein Zeuge vom Holtweg aus Süchteln, dem verdächtige Geräusche aufgefallen waren. Als er nachschaute, sah er zwei Personen, die in Richtung Am Schluff / Rahser wegliefen, dabei aber eine Schubkarre mit einem Safe zurückließen. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung, u.a. auch mit Diensthundeführerin, verlief leider negativ. Im Laufe der Fahndung meldeten sich aber die Geschädigten, die mittlerweile zu Hause eingetroffen waren, bei den Einsatzkräften. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Täter wohl über ein Flachdach in ein Einfamilienhaus am Holtweg eingedrungen waren, wo sie zwei andere Tresore bereits komplett entwendet hatten. Da diese Tathandlungen mit Sicherheit länger angedauert haben, hofft die Polizei auf Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge , die sich im Verlaufe des Nachmittags bis gegen 22.10 Uhr im Bereich Holtweg / Am Schluff aufgehalten haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02162-377/0 zu melden. /kj (1605) 043986-18/6

