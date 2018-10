Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Fitnesscenter

Einbruch in Fitnesscenter

Kempen - Zwischen dem 02.10.2018 23:00 Uhr und 03.10.2018 12:35 Uhr hebelten unbekannte Täter die Hintertür zu einem Fitnesscenter auf der Kleinbahnstr. in Kempen auf und entwendeten aus den Räumlichkeiten einen Samsung Laptop und Bargeld. Hinweise auf den oder die Täter oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Kripo in Kempen unter der 02162/377-0.

