Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Imbissgaststätte

Einbruch in Imbissgaststätte

Brüggen-Bracht - In der Nacht von Donnerstag, 11.10.2018 auf Freitag, 12.10.2018 , hebelten Unbekannte ein Oberlichtfenster einer Imbissgaststätte an der Kaldenkirchener Straße in Bracht auf. Im Inneren brachen die Unbekannten zwei Spielautomaten sowie eine Kasse auf ; weiterhin nahmen sie zwei Laptops mit. Die genaue Schadenshöhe ist zur Zeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. / kj (1412) -038751-18/5

