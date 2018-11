Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Lagerraum

Einbruch in Lagerraum

Schwalmtal-Waldniel - In der Zeit zwischen dem 31.10.2018, 12:00 Uhr und dem 02.11.2018, 19:40 Uhr drückten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster eines Garagenvorraumes an der Anschrift Leloh auf und gelangten so in den Lager- und Verkaufsraum der Geschädigten. Dort entwendeten sie eine größere Menge Kosmetika der Marke Mary Kay. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-377-0 entgegen. /Ma (1521)

