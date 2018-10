Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Kempen-St. Hubert - Am Sonntag in der Zeit von 04.00 Uhr bis 04.30 Uhr wurde ein Lebensmittelgeschäft auf der Stendener Straße in Kempen St. Hubert von Einbrechern heimgesucht. Mit einem Stein schlugen sie eine Scheibe im Eingangsbereich ein und entwendeten aus dem Kassenbereich eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1380)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstellle Ulrich Rothstein Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162/377-1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de