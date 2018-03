Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in nicht bewohntes Haus

Einbruch in nicht bewohntes Haus

Viersen - Vermutlich im Laufe der Nacht zum Samstag, 17.03.2018 , drangen Unbekannte in ein zur Zeit nicht bewohntes, aber noch voll möbliertes Haus am Nordgraben in Dülken ein.

Die "Haushüter" hatten das Objekt gestern Nachmittag noch kontrolliert und den Einbruch am heutigen Tag gegen 15.00 Uhr der Polizei gemeldet. Was genau entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht fest. Hinweise bitte am die Polizei Viersen unter 02162-377/0. /kj (347)

