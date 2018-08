Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Reihenhaus

Einbruch in Reihenhaus

Viersen Bockert - In der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr, am Samstag, dem 18.08.2018, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienreihenhaus auf dem Agnes-Neef-Winz-Platz ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das gesamte Haus. Beim Aufhebeln eines Tresors im Keller scheiterten die Täter. Über die Höhe und Art der Beute konnte noch keine Angabe gemacht werden, da sich die Geschädigten im Urlaub befinden . Hinweise oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Viersen, Telefonnummer 02162 3770, entgegen.

