Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Reihenhaus

Einbruch in Reihenhaus

Grefrath - Unbekannte brachen in ein Reihenhaus ein und durchsuchten alle Räume.

Die Unbekannten hebelten zwischen Freitag, den 05.10.2018, 17:00 h und Samstag, den 06.10.2018, 17:30 h eine Balkontüre eines Reihenhauses an Straße Am Schattenbek auf. Ob sie etwas gestohlen haben, steht noch nicht mit Sicherheit fest. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1376)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Michael Köhler Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162/377-1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de