Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Reihenhaus

Einbruch in Reihenhaus

Viersen-Süchteln - Am heutigen Sonntag, zwischen 11:30 und 15:55 Uhr hebelten der oder die Täter auf dem Mercatorweg in Süchteln die Terassentür eines Reihenhauses auf. Im Haus wurden über alle Etagen verschiedene Behältnisse geöffnet und durchsucht. Aus einer Geldkassette, die sich im Dachgeschoss befand, wurde ein hoher Bargeld entwendet. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten.

