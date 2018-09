Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Schule, Tresor entwendet

Einbruch in Schule, Tresor entwendet

Schwalmtal-Waldniel - In der Zeit von 14.09.2018; 14:00 Uhr bis 15.09.2018; 13:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Europaschule in Waldniel auf der Schulstr. in dem sie ein Fenster einschlugen und durch dieses in die Räumlichkeit einstiegen . Die Tür zum Sekretariat der Schule hebelten sie auf und entwendete den in einem Schrank befindlichen Tresor. Die Kripo fragt: Wer hat zum o. g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise geben, Hinweise unter der Nummer 02162/377-0.

