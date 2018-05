Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Schwalmtal Hostert

Einbruch in Schwalmtal Hostert

Viersen - 2 Einbrüche in ein Zweifamilienhaus

Unbekannte drangen am 20.05.2018 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr in ein Zweifamilienhaus in Schwalmtal-Hostert ein. Dort verschafften sie sich zunächst Zugang zur Wohnung im Erdgeschoss und durchwühlten dort verschiedene Behältnisse. Anschließend brachen sie die Wohnungstür zur Wohnung im Obergeschoss des Hauses auf und durchwühlten diese ebenfalls. Die Einbrecher stahlen in dem Haus Bargeld und Schmuck und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Kripo in Viersen unter 02162/377-0 entgegen.

