Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Spielothek

Einbruch in Spielothek

Viersen - Unbekannte stehlen eine größere Anzahl von Getränkekisten.

Die Unbekannten brachen an 20.05.2018 zwischen 01:30 und 11:00 h gewaltsam ein Element eines Rolltores auf und gelangten so in den Lagerraum einer am Hormesfeld befindlichen Spielothek. Sie stahlen eine größere Anzahl (30-50 Kisten) Getränkekisten. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (670)

