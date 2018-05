Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Vereinsheim

Einbruch in Vereinsheim

Brüggen - In der Zeit von Mittwoch, 09.05.2018, 21.00 Uhr, bis Donnerstag, 10.05.2018, 09.45 Uhr, drangen unbekannte Einbrecher in die Räumlichkeiten eines Vereinsheim auf der Happelter Heide ein. Die Täter entwendeten Nahrungsmittel in unbekannter Höhe. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Udo Breuer Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162/377-1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de