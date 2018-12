Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Willich-Neersen - Unbekannte Täter hebelten am 01.12.18 zwischen 13:00 und 21:20 Uhr die Wohnungstür eines Reihenhauses in Neersen auf der Hauptstraße auf. Anschließend wurde das gesamte Haus durchwühlt und Schmuck in unbekannter Höhe entwendet. Um Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0.

