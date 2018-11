Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruch in Wohnung

Einbruch in Wohnung

Tönisvorst-St. Tönis - Den Krankenhausaufenthalt der Wohnungsinhaberin nutzten in der zurückliegenden Woche unbekannte Täter, um zunächst die Haustüre sowie die Wohnungstüre eines Mehrfamilienhauses an der Gelderner Straße / Ecke Schulstraße aufzuhebeln. Bemerkt wurde der Einbruch am gestrigen Samstag, d. 17.11. gegen 21.15 Uhr Bei der anschließenden Durchsuchung erbeuteten die Unbekannten Schmuck. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. /kj (1604) 043984-18/8

