Kreispolizeibehörde Viersen / Einbruchsversuch in Supermarkt

Einbruchsversuch in Supermarkt

Viersen-Dülken - Am heutigen Sonntag, d. 23.09. , gegen 11.45 Uhr stellte die Angestellte eines Supermarktes an der Venloer Straße in Dülken einen Einbruchsversuch in das Geschäft fest. Unbekannte hatten eine Metalltüre zum Lager mit brachialer Gewalt aufgehebelt , dort aber nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. / kj (1313) 036220-18/7

