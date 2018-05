Kreispolizeibehörde Viersen / Extremwetter fordert zwei Verletzte

Extremwetter fordert zwei Verletzte

Viersen und Nettetal - 180516 Viersen und Nettetal: Extremwetter fordert zwei Verletzte

Extreme Windverhältnisse -Anrufer sprachen von einer Windhose bzw. einem Tornado- sorgten am heutigen Mittwoch, d. 16.05.2018 , in der Zeit von 17..50 Uhr bis kurz nach 18.00 Uhr für Chaos insbesondere in Boisheim und im Bereich Happelter und Schaag.

Zahlreiche Bäume kippten um und sorgten sowohl auf der BAB 61 als auch auf den Land- und Kreisstraßen in diesem Bereich für massive Behinderungen. Die Bahnstrecke zwischen Venlo und Mönchengladbach musste ebenfalls gesperrt werden.

Ein 23-jähriger Mann, der aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, wurde durch herabstürzende Äste schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt ; eine weitere Person kam mit leichten Verletzungen davon. Die Höhe der entstandenen Sachschäden kann zur Zeit nicht beziffert werden; die Aufräumarbeiten auf den Straßen dauern zur Zeit an. Es ist damit zu rechnen, dass zumindest Nebenstraßen in den genannten Bereichen noch für längere Zeit gesperrt bleiben. /kj (651)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Klaus Junker Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162/377-1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de