Kreispolizeibehörde Viersen / Fahrradfahrerin leicht verletzt

Fahrradfahrerin leicht verletzt

Willich - Am 21.09.2018 gegen 16:10 Uhr befuhr eine 15jährige Willicher Fahrradfahrerin die Straße Münchheide in Richtung Kückesweg. An der Kreuzung Kückesweg/ Münchheide/ Siemensring wollte sie nach rechts auf den Kückesweg abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem PKW einer 51jährigen Willicherin, welche vom Kückesweg kam und geradeaus in Richtung Siemensring fahren wollte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 15jährige leicht.

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Johannes-Theodor Pasch Telefon: 02162 / 377 - 1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162 / 377 - 1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de