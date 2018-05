Kreispolizeibehörde Viersen / Fahrt eines 19 Jährigen endet an Baum

Fahrt eines 19 Jährigen endet an Baum

Schwalmtal - Waldniel - Am Montag, den 14.05.2018, gegen 19.40 Uhr, befuhr ein 19 jähriger Waldnieler, die Waldnieler Straße aus Richtung Schagen in Richtung Amern. In einer leichten Linkskurve kommt er mit seinem Opel Corsa nach links von der Fahrbahn ab und dreht sich. Die Fahrt endet schließlich an einem Baum. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

