Kreispolizeibehörde Viersen / Fußgängerin bei Verkehrsunfall ...

Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kempen - Am Samstag gegen 21.35 Uhr befuhr ein 53jähriger PKW-Führer aus Kempen in Kempen die Mülhauser Straße aus Richtung Birkenallee kommend in Richtung Hessenring und wollte nach rechts in den Hessenring abbiegen. Dabei übersah er eine 76jährige Fußgängerin aus Kempen, die innerhalb der Markierung der Fußgängerfurt den Hessenring bei Grünlicht überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 76jährige zu Fall kam. Sie wurde mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Dem PKW-Führer musste eine Blutprobe entnommen werden. /UR (1492)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstellle Ulrich Rothstein Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191 Fax: 02162/377-1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de