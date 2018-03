Kreispolizeibehörde Viersen / Gaststätteneinbruch, ...

Gaststätteneinbruch, Geldautomaten geplündert

Tönisvorst - Vorst - In der Zeit von 30.03.2018; 20:45 Uhr bis 31.03.2018; 10:30 Uhr hebelte mindestens ein unbekannter Täter das rückwärtige Fenster einer Gaststätte auf dem Steinpfad in Vorst gewaltsam auf und gelangte so in die Gaststätte. Dort wurden zwei Geldspielautomaten aufgehebelt und Bargeld in einer unbekannten Höhe entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und/oder Personen nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162 377 0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Johannes-Theodor Pasch Telefon: 02162 / 377 - 1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162 / 377 - 1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de