Kreispolizeibehörde Viersen / Grefrath: Autofahrer spricht ...

Grefrath: Autofahrer spricht Schülerin an - Polizei sucht Zeugen

Grefrath - Am 30.05.2018 sprach ein unbekannter Autofahrer ein 11-jähriges Mädchen aus Grefrath an. Das Kind war auf dem Rad auf der Hinsbecker Straße in Richtung Frauenweg unterwegs, als es gegen 16.15 Uhr von einem Mann angesprochen wurde. Das Mädchen reagierte richtig und reagierte nicht auf die Ansprache des Mannes. Das Auto wendete daraufhin und fuhr in Richtung Wankum weg. Der Mann hat halblange, schwarze Haare. Bei dem Auto handelte es sich um einen silbernen Opel (Typ nicht bekannt) mit MG-Kennzeichen. Die Polizei fragt: Wer hat den verdächtigen Opel beobachtet und kann möglicherweise weitere Angaben auch zum Fahrer machen? Hinweise bitte an die Kripo unter der Nummer 02162/377-0. /wg (724)

