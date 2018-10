Kreispolizeibehörde Viersen / Grefrath: Autofahrerin nach ...

Grefrath: Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

Grefrath - Autofahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05.50 Uhr, fuhr eine 51-jährige Autofahrerin aus Grefrath auf der Wankumer Landstraße in Grefrath in Richtung Wankum. Dort kam ihr ein Traktor entgegen, der von einem 30-jährigen Mann aus Geldern gelenkt wurde. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr die Grefratherin auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte dort mit dem Traktor. Der Traktorfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Das Auto der Grefratherin schleuderte durch die Wucht der Kollision über die Fahrbahn, die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem Feuerwehrkräfte die Frau befreit hatten, wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1403)

