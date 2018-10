Kreispolizeibehörde Viersen / Grefrath: Nachtragsmeldung ...

Grefrath: Nachtragsmeldung gefährliche Körperverletzung

Grefrath: - Am 21.10. berichteten wir in unserer Meldung 1444 über einen 19-jährigen Viersener, der nach einer Auseinandersetzung mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der junge Mann schwebt in Lebensgefahr.

Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei gab es am Samstag gegen 02:30 Uhr nach einer privaten Feier in Grefrath eine körperliche Auseinandersetzung. An dieser waren mehrere Personen beteiligt.

In deren Verlauf sackte der 19-jährige Viersener zusammen und verlor das Bewusstsein. Ein 20-jähriger Tönisvorster erlitt ebenfalls Verletzungen, die zunächst einen stationären Krankenhausaufenthalt erforderlich machten. Er konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen drei Beschuldigte im Alter von 18-20 Jahren aus Viersen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an./ah (1450)

