Kreispolizeibehörde Viersen / Kabeldiebstahl von Baustelle ...

Kabeldiebstahl von Baustelle -Zeugen gesucht-

Viersen - Kupferkabel in unbekannter Menge entwendeten Unbekannte von der Baustelle eines Supermarktes an der Brüsseler Allee in Viersen. Da die Tatzeit durch ein Überwachungsunternehmen aufgrund des dort auflaufenden Alarms auf ziemlich genau 02.00 Uhr festgelegt werden konnte, bittet die Polizei Viersen unter 02162-377/0 um Hinwiese bezüglich verdächtiger Fahrzeuge und / oder Personen im genannten Bereich./ kj (1527)

