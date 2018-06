Kreispolizeibehörde Viersen / Kempen: 2 Verletzte Autofahrer ...

Kempen: 2 Verletzte Autofahrer nach Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Kempen - Heute, am 02.06.2018 ereignete sich um 09:41 Uhr auf dem Kempener Außenring/B509 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die Bilanz: Eine Schwerverletzte und ein leicht verletzter Autofahrer. Eine 51 jährige aus Viersen wollte mit ihrem PKW vom Kempener Außenring nach links in die Vorsterstr. einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden PKW, in dem ein 45 jähriger Krefelder saß. Die Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit Rettungskräften und einem Rüstwagen im Einsatz. Die Viersenerin musste nach erster Versorgung am Unfallort mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden. Der Krefelder verletzte sich nur leicht. Die beiden PKW wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Volker Fleißgarten Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de