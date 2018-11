Kreispolizeibehörde Viersen / Kempen: Autofahrer missachtet ...

Kempen: Autofahrer missachtet Vorfahrt - Motorradfahrer wird schwer verletzt

Kempen - Am Mittwochabend, gegen 22.20 Uhr, fuhr der 62-jährige Autofahrer aus Nettetal vom Krefelder Weg auf den Kempener Außenring. An der Einmündung hielt er zunächst kurz an und bog dann nach links in Richtung Nettetal ab. Dabei achtete er nicht auf einen 53-jährigen Motorradfahrer aus Tönisvorst, der in Richtung St. Hubert unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt werden. /wg (1544)

