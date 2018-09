Kreispolizeibehörde Viersen / Kempen: Autofahrer übersieht ...

Kempen: Autofahrer übersieht Radler- leicht verletzt

Kempen: - Leicht verletzt wurde ein 55-jähriger Radfahrer aus Kempen beim Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstag um 09:15 Uhr auf der Schorndorfer Straße.

Der Radfahrer befuhr den Fahrradweg der St.-Huberter-Straße in Richtung St. Hubert. Ein 22-jähriger Grefrather war mit seinem Auto auf der Schorndorfer Straße in Richtung St.-Huberter-Straße unterwegs. An der Einmündung St.-Huberter-Straße/Schorndorfer Straße wollte er seine Fahrt nach rechts auf der St.-Huberter-Straße in Richtung Kempen fortsetzen. Beim Überqueren des Radwegs touchierte er den Radfahrer, der bei dem Zusammenstoß stürzte./ah (1335)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Antje Heymanns Telefon: 02162/377-1191 Fax: 02162/377-1199 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de