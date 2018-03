Kreispolizeibehörde Viersen / Kempen: Einbruch bei Taxiunternehmen

Kempen: Einbruch bei Taxiunternehmen

Kempen - In der vergangenen Nacht, zwischen 01.00 und ca. 05.00 Uhr, brachen Unbekannte in die Räume eines Taxiunternehmens auf der Kleinbahnstraße in Kempen ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und durchsuchten sämtliche Schränke in den Büros. Hier erbeuteten die Einbrecher unter anderem Bargeld. Hinweise auf tatverdächtige Personen bitte an die Kripo in Viersen unter der zentralen Rufnummer 02162/377-0 /wg (405)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de